Basket: Egidio Bianchi alla fine della corsa da presidente di Lega. Commissione Virtus Bologna-Milano-Sassari per il successore (Di lunedì 13 gennaio 2020) Titoli di coda per la presidenza di LBA di Egidio Bianchi. Arriva infatti la sua decisione, nell’odierna Assemblea di LegaBasket, di rendersi disponibile a rimettere a disposizione il proprio mandato con modalità e tempi da definire. In altre parole, è ancora presidente, ma soltanto per la gestione degli affari della Lega fino all’individuazione di un nuovo nome. Fatale a Bianchi è stata una spaccatura che, con il tempo, non si è ricomposta con diverse delle 17 società che compongono la Lega del nostro massimo campionato. Al fine di individuare un nuovo nome per la presidenza, è stata votata all’unanimità dai club la creazione di una Commissione composta da Virtus Bologna, Olimpia Milano e Dinamo Sassari per avere unità d’intenti in tal senso. Bologna e Milano, nelle scorse settimane, sembravano convergere su Massimo Righi, già amministratore deLegato della Lega ... Leggi la notizia su oasport

