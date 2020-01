Barcellona, ufficiale: Quique Setien è il nuovo tecnico (Di martedì 14 gennaio 2020) Esonero Valverde: il club blaugrana ha interrotto il rapporto lavorativo con il tecnico, Setien è il nuovo allenatore 23.27 – Quique Setien è il nuovo tecnico del Barcellona. L’ex allenatore del Betis verrà presentato alla stampa domani pomeriggio, martedì, alle ore 14.30. 23.20 – Il Barcellona ha ufficializzato l’esonero di Ernesto Valverde: «Le parti hanno raggiunto un accordo per l’interruzione del contratto da allenatore della prima squadra. Grazie di tutto, Ernesto. Buona fortuna per il futuro». 20:13 – Il Barcellona ha deciso di esonerare mister Valverde. Questa la scelta del club blaugrana, secondo quanto riportato da Sky Sport. Si attende un comunicato ufficiale da parte della società catalana. 20:37 – Confermate le indiscrezioni: sarà Quique Setien, ex allenatore del Betis Siviglia, il successore di Valverde. Il nuovo tecnico ... Leggi la notizia su calcionews24

repubblica : Mercato, Inter-Eriksen, c'è la frenata di Mourinho. Kjaer ufficiale al Milan. Barcellona: idea Gabigol [aggiornamen… - CorSport : Ufficiale: il #Barcellona esonera #Valverde. Il nuovo tecnico è #Setien ?? - filippo898 : RT @calciomercatoit: +++ ULTIM'ORA #Barcellona - UFFICIALE: esonerato #Valverde. Quique #Setién è il nuovo allenatore blaugrana +++ -