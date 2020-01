Barcellona, riunione dei vertici del club: vicino l’esonero di Valverde? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il presidente del Barcellona, Bartomeu, è arrivato nella sede del club per la riunione con i vertici blaugrana Ore caldissime per il futuro di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona. Il tecnico blaugrana ha avuto un incontro della durata di un’ora circa con Josep Bartomeu, presidente del club. Ora, come riporta El Mundo Deportivo, il numero uno catalano si recherà ora al Camp Nou, dove alle 15 inizierà il consiglio di amministrazione del club. Qui si prenderà una decisione sul futuro di Valverde al Barcellona. L’Inter osserva interessata l’evolversi della situazione. Llega Bartomeu a la reunión de la Junta en la que se tiene que certificar la destitución de Valverde pic.twitter.com/hvdydyxXEJ — Edu Polo (@EduPolo) January 13, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

internewsit : Vidal sempre più difficile per l'Inter, oggi riunione importante a Barcellona - TS - - passione_inter : Xavi: 'Sogno di allenare il Barcellona'. E stanotte nuova riunione con i blaugrana a Doha - -