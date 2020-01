Barcellona, esonerato Valverde: Quique Setien sarà il nuovo allenatore (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Barcellona ha esonerato Ernesto Valverde dopo gli ultimi, deludenti risultati raccolti tra Liga e Supercoppa Spagnola. Il club catalano ha deciso per la clamorosa svolta in panchina al termine di una giornata di confronti e vertici all'interno della società. Manca solo l'ufficialità ma il successore sarà Quique Setien, che firmerà per due anni e mezzo. Leggi la notizia su fanpage

