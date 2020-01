Barcellona, Ernesto Valverde è al passo d'addio: due grandi ex rifiutano, pronto un ripiego per la panchina (Di lunedì 13 gennaio 2020) La sconfitta nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid può rivelarsi fatale per Ernesto Valverde, il mai amato tecnico del Barcellona. Nella giornata di lunedì 13 gennaio, la dirigenza blaugrana dovrebbe annunciare il suo successore, ma la ricerca non è stata affatto facile. Leggi la notizia su liberoquotidiano

sportli26181512 : Barcellona, Ernesto Valverde verso l'esonero. Le news: L'allenatore del Barcellona potrebbe essere esonerato dopo l… - peterkama : Barcellona, minuti contati per Valverde: Bartomeu è al centro sportivo È ormai al capolinea l'avventura di Ernesto… - GenovaOn : Barcellona può licenziare Ernesto Valverde e assumere Mauricio Pochettino a causa di una persona… -