Avvistato il fantasma di Verdi: ben 8 volte in 2 giorni [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) E’ mistero nel Busseto, dove in solo 2 giorni è stato Avvistato per ben otto volte il fantasma di Giuseppe Verdi. Da anni la zona è sotto il mirino delle associazioni che si occupano del paranormale ma nell’ultimo periodo gli avvistamenti sono stati così tanti da non poter più tacere. Del resto le FOTO parlano chiaro e ormai è impossibile tacere l’intensa attività paranormale che sta avvolgendo l’intera cittadina. Verdi il fantasma Torniamo indietro, al 1993. Questo è stato l’anno nel quale le apparizioni sono state segnate a 24. Già dall’anno dopo, il numero raddoppiò: tantissime sono le persone che hanno giurato di aver visto Giuseppe Verdi, o almeno il suo fantasma. Nel 2020 un FOTOgrafo di origini spagnole ha immortalato un’ombra sorridente accanto al pianoforte di Verdi. National Ghost Uncover ha raccolto le segnalazioni e segnalato quali ... Leggi la notizia su velvetgossip

