Avete mai visto la suocera di Cecilia Rodriguez? Ecco la signora Carla, madre di Ignazio Moser [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez innamorati più che mai Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno insieme da tre anni. I due ragazzi si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà in occasione del Grande Fratello Vip 2. Inizialmente i genitori dell’ex ciclista trentino non erano d’accordo con la decisione del figlio di partecipare a quel reality show. Ed a proposito di questo, Avete mai visto la madre dello sportivo? La signora si chiama Carla Merz bella quanto l’ex gieffino. Andiamo a vedere nel dettaglio qualche informazione sulla moglie dell’ex ciclista Francesco. La cena di famiglia per il compleanno di Ignazio Moser Questa estate, in occasione del 27esimo compleanno di Ignazio Moser le due famiglie si sono riunite per festeggiare. Dalla parte di Cecilia Rodriguez erano presenti i genitori Veronica Cozzani e il marito Gustavo. Mentre per ... Leggi la notizia su kontrokultura

