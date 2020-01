Avellino, Capuano chiede rinforzi: spunta la pista argentina (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Senza qualche innesto di mercato gettiamo tutto quello di buono che abbiamo fatto finora”. E’ stato questo il messaggio di Ezio Capuano al termine del pareggio contro la Vibonese. Tecnico che attende rinforzi dal mercato dopo aver ricevuto garanzie da parte dalla società guidata dal presidente Luigi Izzo. L’ennesima tegola è arrivata con l’infortunio di Marco Silvestri che ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro, ma nelle prossime ore il quadro clinico sarà ben definito con gli esami diagnostici. Emergenza a cui si aggiunge la squalifica di Simone De Marco che sarà appiedato per un turno dal giudice sportivo. Il duo Musa–Martone ha già pronto il rinforzo per il centrocampo. Dall’argentina è in arrivo Tomas Federico. Centrocampista classe ’98 attualmente in forza al San Martìn ... Leggi la notizia su anteprima24

