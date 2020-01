Australia, la notizia tanto attesa: “Domato l’incendio più grande” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Australia, l’annuncio dei vigili del fuoco: “Domato maxi incendio alla periferia di Sydney” I vigili del fuoco Australiani hanno dichiarato di aver finalmente messo sotto controllo l’incendio di maggiori dimensioni, quello dei Gospers Mountain, alla periferia di Sydney. E intanto si attende la pioggia che dovrebbe finalmente dare tregua ai boschi. Il fuoco ha bruciato un’area di parco nazionale tre volte più grande dell’area metropolitana di Londra innescando diversi focolai collaterali che hanno bruciato oltre 800.000 ettari. Un incendio di grandi dimensioni che era fuori controllo da quasi tre mesi è finalmente stato domato. Siamo nell’Australia devastata dai roghi e ad annunciare di aver messo sotto controllo le fiamme sono i vigili del fuoco del posto, esausti dopo mesi di battaglia contro gli incendi che hanno colpito vaste aree del Paese. l’incendio è quello dei Gospers ... Leggi la notizia su howtodofor

