Australia in fiamme. Il reportage /3 – Jeff lotta da anni contro gli incendi ma non aveva mai visto niente del genere (Di lunedì 13 gennaio 2020) Continua da qui Ottava tappa – gli incendi e i saperi degli aborigeni Ci muoviamo in direzione della costa Nord della Tasmania, attraversando grandi distese di vigneti e coltivazioni di papavero da oppio (utilizzati a a scopo medicinale). La foresta naturale si alterna ai campi in un gradevole mosaico. Alla radio continuano i bollettini sulla situazione incendi. Le previsioni sono preoccupanti e si aspetta una nuova ondata di incendi, causati dalle temperature in continuo aumento. Ci fermiamo lungo la strada all’altezza di una colonia di pinguini minori blu (little penguins). Sono i più piccoli pinguini al mondo e passano gran parte della giornata a pesca in pieno oceano. Le loro piccolissime ali funzionano come delle pinne straordinarie. Il sole è basso all’orizzonte ma i pinguini non sono ancora tornati alle loro tane lungo la costa. Ad aspettarli con il binocolo in mano c’è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

