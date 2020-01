Audi S5 - Il restyling in Italia con prezzi da 79.900 euro (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'Audi ha diffuso i listini ufficiali della gamma aggiornata della S5. La sportiva è disponibile in versione Sportback, Coupé e Cabriolet ed è stata sottoposta a un restyling comune a tutti i modelli della A5. già possibile ordinare le vetture con prezzi a partire da 79.900 euro, mentre le consegne sono previste nel corso del primo trimestre. Benzina per la Cabriolet, diesel ibrido per le altre. Per la S5, l'Audi ha scelto di differenziare l'offerta di motorizzazioni: Sportback e Coupé sono proposte soltanto in versione 3.0 TDI da 347 CV e 700 Nm con sistema mild-hybrid a 48 Volt, mentre per la Cabriolet è prevista unicamente a benzina, con il V6 3.0 TFSI benzina da 354 CV e 500 Nm. Per tutte, la trazione integrale quattro e il cambio automatico tiptronic otto marce sono di serie. Le diesel toccano i 100 km/h da fermo in 4,8 secondi (4,9 per la Sportback) e dichiarano ... Leggi la notizia su quattroruote

