Attori di “Mamma ho perso l’aereo” scambiati per truffatori: “Sono risorse della Boldrini” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sta spopolando in questi giorni la foto di due Attori di “Mamma ho perso l’aereo“, famosissimo film degli anni ’90, in cui queste star di Hollywood sono stati spacciati per truffatori in giro per l’Umbria (la versione alternativa ci parla di Salerno). In particolare, la descrizione della foto ne parla come di idraulici in cerca di appartamenti e di vittime facilmente raggirabili. Portando a termine rapine ed altri tipi di truffe. Vero è che a differenza di altre “trollate”, in questo caso la popolarità dei due aiuta ad individuare subito la bufala, ma non per tutti è così. Mamma ho perso l’aereo I commenti agli Attori di “Mamma ho perso l’aereo” In particolare, per chi non lo sapesse l’immagine che stiamo osservando nel nostro articolo di oggi ritrae Joe Pesci insieme al collega Daniel Stern. Insieme al piccolo ... Leggi la notizia su bufale

giugiulone : Attori di 'Mamma ho perso l'aereo' scambiati per truffatori: 'Sono risorse della Boldrini' - _diana87 : MAMMA MIA CHE ATTORI, MA SAPPIAMO TUTTI CHI VINCERA' #OscarNoms - Searching__ : RT @shawnxermal: Oggi è il compleanno di questa personcina qui che spegne 30 candeline (mamma mia ??) è uno degli attori che amo di più e gl… -