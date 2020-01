Atletico Madrid, dubbio Cavani: individuata l’alternativa (Di martedì 14 gennaio 2020) L’Atletico Madrid punta tutto su Cavani per rinforzare l’attacco: l’alternativa è Lacazette dell’Arsenal L’Atletico Madrid punta tutto su Edinson Cavani per rinforzare l’attacco. La punta del Paris Saint-Germain potrebbe lasciare il club transalpino durante il mercato invernale. L’alternativa degli spagnoli è rappresentata da Alexandre Lacazette. Secondo il quotidiano Marca, il classe ’91 dell’Arsenal è un obiettivo di Diego Simeone. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

simone985 : @dondiegotheone @DiMarzio @SkySport Marchegiani ha la faccio di quello che sta pensando a come rimangiarsi tutti gl… - ordnasselA___90 : Spinazzola se torna quello del match contro l’Atletico Madrid avremmo fatto un affarone se poi ci metti che hai sfa… - biffi_marco : Naturalmente Spinazzola andrà drogato sempre come aveva fatto la Juve contro l'atletico Madrid, ma Pintus ci sa fare. Credo in lui -