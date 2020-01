**Atlantia: S&P taglia rating per rischio revoca a ‘BB-‘, outlook negativo** (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – S&P taglia il rating di Atlantia portandolo da ‘BBB-‘ a ‘BB-‘, ossia sotto ‘l’investment grade’. L’outlook è negativo. Lo rende noto l’agenzia di rating internazionale sottolineando che la misura contenuta nel dl Milleproroghe “influisce negativamente su Aspi, e quindi indirettamente su Atlantia, aumentando il rischio di una revoca della concessione ad Aspi, con liquidità difficile da prevedere e conseguenze legali per Aspi e Atlantia”.L'articolo **Atlantia: S&P taglia rating per rischio revoca a ‘BB-‘, outlook negativo** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

