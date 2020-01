Astronomia: scoperta una nuova stella variabile nella costellazione della Volpetta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Eccezionale scoperta grazie alla collaborazione fra l’Osservatorio astronomico di Capannori (Lucca) e l’Osservatorio astronomico ‘Margherita Hack’ di Firenze: il team scientifico composto da Matteo Massimo Maria Santangelo, Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani ha pubblicato su “The Astronomer’s Telegram” i dettagli della scoperta di una nuova stella variabile (la cui luminosità varia nel tempo), che si trova nella costellazione della Volpetta. Tutti i dati sono stati presi da Montigiani e Mannucci tramite il telescopio da 35 cm dell’Osservatorio astronomico ‘Margherita Hack’ mentre l’analisi statistica dei dati, la scrittura della pubblicazione e le ricerche bibliografiche e sitografiche sono state fatte in larga maggioranza da Santangelo con software anche sviluppato in proprio (per quanto concerne ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

