Assassin's Creed Ragnarok: un analista smentisce i rumor sul nuovo capitolo della serie (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un analista del settore ha smentito le voci di Assassin's Creed Ragnarok che circolavano da qualche tempo e ha affermato che finora nessuna fuga di notizie era corretta (tramite Resetera).La scorsa settimana, Assassin's Creed Ragnarok è apparso su due siti di vendita al dettaglio, con le edizioni "Mjolnir" e "Valhalla". Questi elenchi hanno attirato molta attenzione e le fughe di notizie hanno descritto un gioco con un protagonista solitario che vaga per i paesi europei nell'era vichinga. Quando i titoli compaiono nei listini dei rivenditori, potrebbe essere un'indicazione che lo sviluppatore si sta preparando a rivelare il gioco, ma si scopre che questo non sarà valido per Assassin's Creed Ragnarok, a quanto pare.L'analista del settore Daniel Ahmad su Resetera ha smascherato una presunta foto di Assassin's Creed Ragnarok. La foto sfocata era in realtà una creazione realizzata con ... Leggi la notizia su eurogamer

