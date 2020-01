Ascolti Venier, Fialdini, d’Urso: Domenica Live batte Da noi a ruota libera (Di lunedì 13 gennaio 2020) Domenica In, Ascolti 18^ puntata: oltre 3,2 milioni di telespettatori per Mara Venier È andata in onda ieri pomeriggio, Domenica 12 gennaio, la diciottesima puntata di Domenica In e questi sono stati gli Ascolti: 3.227.000 telespettatori e il 18.71% di share nella prima parte che ospitava Eleonora Daniele e il talk su Sanremo 2020 e 2.752.000 telespettatori e il 17.23% di share nella seconda dedicata alle grandi interviste a Isa Barzizza e Stefania Craxi. Insomma, ottimi Ascolti per Mara Venier e per il suo contenitore Domenicale in onda su Rai 1, che ancora una volta ha battuto il blocco soap di Canale 5. Beautiful, Una vita e Il Segreto, infatti, hanno totalizzato una media di Ascolti inferiore ai 2 milioni di telespettatori e uno share che va dal 10 al 12%. Non ce n’è per nessuno, la Domenica In di Mara Venier non ha rivali e lo dimostrano gli Ascolti al top di ogni ... Leggi la notizia su lanostratv

KontroKulturaa : Ascolti tv 12 gennaio: Checco Zalone vince anche in tv, Mara Venier domina il pomeriggio - - Gmanduzio : RT @ZoomMagazineIT: Ascolti tv 11 gennaio: boom “C’è posta per te” al 30%. Floppa Diaco con la Venier - ZoomMagazineIT : Ascolti tv 11 gennaio: boom “C’è posta per te” al 30%. Floppa Diaco con la Venier -