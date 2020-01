Ascolti TV | Domenica 12 gennaio 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Mondo sulle Spalle - Beppe Fiorello Su Rai1 la replica de Il Mondo sulle Spalle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il % con .000 spettatori. Su Italia 1 L’Uomo d’acciaio ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Detroit ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Il Ragazzo della Porta accanto è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il % con .000 spettatori. Su Tv8 4 Hotel è la scelta di .000 spettatori (%) mentre sul Nove Deal with It – Stai al Gioco segna il % con .000 spettatori. Access Prime Time Su Rai 1 Soliti Ignoti – ... Leggi la notizia su davidemaggio

