Ascolti TV | Domenica 12 gennaio 2020. Sole a Catinelle 12.6%, la replica de Il Mondo sulle Spalle 11.9%, Fazio 8.7%-10.7% (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Mondo sulle Spalle - Beppe Fiorello Su Rai1 la replica de Il Mondo sulle Spalle ha conquistato 2.777.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 3.107.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.177.000 spettatori (8.7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 10.7% con 1.965.000 spettatori. Su Italia 1 L’Uomo d’acciaio ha intrattenuto 1.595.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai3 Detroit ha raccolto davanti al video 621.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4 Il Ragazzo della Porta accanto è stato visto da 922.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.8% con 1.133.000 spettatori. Su Tv8 4 Hotel è la scelta di 515.000 spettatori (2.3%) mentre sul Nove Deal with It – Stai al Gioco segna ... Leggi la notizia su davidemaggio

