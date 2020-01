Ascolti tv domenica 12 gennaio 2020: Il mondo sulle spalle, Che tempo che fa, Sole a catinelle (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ascolti tv domenica 12 gennaio 2020 Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 12 gennaio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andato in onda il film per la tv con protagonista Beppe Fiorello, Il mondo sulle spalle, mentre su Rai 2 è stato trasmesso il classico appuntamento domenicale con Che tempo che fa. Su Canale 5, invece, è stato riproposto il film di Checco Zalone, Sole a Catinelle. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, domenica 12 gennaio 2020? Ascolti tv 12 gennaio 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Dati disponibili dalle ore 10. I DATI SUGLI Ascolti DEGLI ULTIMI GIORNI Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri ... Leggi la notizia su tpi

romi_andrio : RT @carotelevip: #sportmediaset continua inspiegabilmente a puntare su Giorgia Rossi anche davanti ad ascolti bassi #PressingSerieA domenic… - carotelevip : #sportmediaset continua inspiegabilmente a puntare su Giorgia Rossi anche davanti ad ascolti bassi #PressingSerieA… - loconosci : RT @battitomilan7: Abbiamo un Paese dove comandano i 5 stelle A Verona ,nel massimo campionato Italiano ,fanno le righe storte come la part… -