Ascolti tv, dati Auditel domenica 12 gennaio: Sole a catinelle di Checco Zalone vince con oltre 3 milioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Checco Zalone vince e convince non solo sul grande schermo, dove Tolo Tolo è un successo da record, ma anche in tv. La riproposizione di Sole a catinelle in onda su Canale 5 domenica 12 gennaio ha ottenuto 3 milioni 107mila telespettatori e il 12.6% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 il film tv in replica Il mondo sulle spalle con Giuseppe Fiorello nei panni dell’imprenditore Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, ha segnato 2 milioni 777mila telespettatori (11.94% di share). Su Rai2 Che tempo che fa, l’appuntamento in prima serata con l’infotainment condotto da Fabio Fazio, è stato seguito da 2 milioni 177mila telespettatori (8.7%) di share. È stato, sottolinea la Rai, il programma di prime time più visto dal pubblico dei laureati (14.2%). L’anteprima Che tempo che farà, in onda prima del Tg2 delle 20.30, è stata vista da 1 milione ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

