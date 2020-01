Arti Grafiche Boccia: l’azienda del presidente di Confindustria a rischio fallimento (Di lunedì 13 gennaio 2020) Arti Grafiche Boccia, l’azienda del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, ha depositato al tribunale fallimentare una procedura simile al concordato che permette di congelare l’esposizione debitoria nei confronti di banche e creditori senza dover dichiarare l’insolvenza e fallire. Lo ha raccontato nei giorni scorsi Claudio Antonelli su La Verità. L’azienda ha messo sul piatto un aumento di capitale con ristrutturazione del debito. Arti Grafiche Boccia: l’azienda del presidente di Confindustria a rischio fallimento Per non rischiare è stata scelta la procedura 182 bis che consente a tutti i creditori di ricevere in trasparenza la totalità dei loro crediti nell’ambito di un piano temporale definito temporaneo, ha spiegato in una nota l’azienda. Che fa sapere di avere in mente un progetto di rilancio da 10 milioni di euro con una commessa da ... Leggi la notizia su nextquotidiano

