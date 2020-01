Arrivano nuovi effetti speciali per i video boomerang su Instagram (Di lunedì 13 gennaio 2020) Instagram annuncia nuovi strumenti per la funzionalità boomerang (fonte: Instagram) Instagram ha introdotto una nuova serie di strumenti creativi utili per editare i video boomerang. Dopo cinque anni dal rilascio di questa particolare funzione, gli utenti ora potranno modificare i video registrati con la funzione boomerang inserendo gli effetti speciali chiamati “Slow Motion”,“Echo” e “Duo”. https://www.youtube.com/watch?v=roqCvIUWHv0 https://twitter.com/Instagram/status/1215696803338735617 Come suggerisce il nome, l’effetto “Slow Motion” permetterà di rallentare il boomerang girato dall’utente. L’effetto “Echo” invece creerà un’immagine residua del soggetto aggiungendo un motion blur che seguirà in ritardo i movimenti creando un particolare effetto sdoppiato. L’ultimo effetto, “duo”, consentirà all’utente di riavvolgere velocemente il boomerang. Oltre ai tre effetti la funzionalità ... Leggi la notizia su wired

