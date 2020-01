Arbitri ottavi Coppa Italia: Chiffi per Inter-Cagliari, Parma-Roma a Pairetto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Arbitri ottavi Coppa Italia: ecco le designazioni per le gare. Chiffi per Inter-Cagliari, Parma-Roma a Pairetto Domani riparte la Coppa Italia: dopo l’antipasto di Torino-Genoa, andranno in scena gli ottavi di finale. Ecco le designazioni arbitrali per le gare, comunicate dal sito dell’AIA. NAPOLI – PERUGIA Martedì 14/01 h. 15.00 MASSIMI ROSSI M. – GROSSI IV: ROBILOTTA VAR: SERRA AVAR: FIORITO LAZIO – CREMONESE Martedì 14/01 h. 18.00 MAGGIONI ROBILOTTA – SECHI IV: DIONISI VAR: GIUA VAR: RANGHETTI Inter – Cagliari Martedì 14/01 h. 20.45 Chiffi PAGANESSI – IMPERIALE IV: MARINI VAR: DI PAOLO AVAR: LO CICERO FIORENTINA – ATALANTA Mercoledì 15/01 h. 15.00 MANGANIELLO PRETI – VECCHI IV: AYROLDI VAR: BANTI AVAR: GIALLATINI MILAN – SPAL Mercoledì 15/01 h. 18.00 GHERSINI MARCHI – LOMBARDI IV: RAPUANO VAR: ABISSO AVAR: DI IORIO JUVENTUS – UDINESE Mercoledì 15/01 h. ... Leggi la notizia su calcionews24

