Anziana di Pietrelcina vittima della truffa del “pacco”: arrestati due napoletani (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA Pietrelcina (Bn), in contrada Fosse, nel primo pomeriggio i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due truffatori napoletani, che avevano da poco compiuto una truffa ai danni di una Anziana 82enne del luogo natìo di San Pio, grazie alla tempestività della segnalazione telefonica del marito che, mentre rientrava a casa, avendo intuito che stesse succedendo qualcosa di sospetto ai danni della moglie Anziana, ha avvisato subito il 112. La Centrale Operativa ha fatto convergere le pattuglie in zona e fatto intervenire i carabinieri della locale Stazione. Quest’ultimi, intervenuti immediatamente, hanno bloccato uno dei due malviventi che, nei pressi della casa, a bordo di un’auto, stava aspettando il suo complice che, nel frattempo era entrato nell’abitazione per “consegnare il classico pacco e ritirare la somma di denaro”. Il secondo ... Leggi la notizia su anteprima24

