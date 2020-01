Antonella Elia, il compagno risponde al marito della Volpe: “Oca è chi…” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Antonella Elia: il promesso sposo risponde agli attacchi del marito di Adriana Volpe Mentre gli animi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 rimangono stranamente sereni in questi primi giorni di convivenza forzata, fuori dalle quattro mura volano parole grosse. Inizialmente con Taylor Mega, nuovamente intervenuta contro l’ormai nemica giurata Antonella Elia. Quindi, nelle ultime ore, hanno preso campo il compagno (nonché promesso sposo) dell’ex valletta di Mike Bongiorno, Pietro Delle Piane, e Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe. Terreno di discussione, come ormai sempre avviene, i social, dove, nel corso della diretta della seconda puntata trasmessa su Canale 5 venerdì scorso, Roberto Parli ha duramente contestato Antonella Elia. Affondo duro dettato dalla mossa della Elia di chiedere il bacio tra la sua moglie e il cantante Pago durante il gioco Obbligo o Verità. Una ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : Antonella Elia in 2 giorni: - attacco a Pechino Express - attacco a Fedez e Chiara - attacco a Milly Carlucci - at… - GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… -