Antonella Elia chiama Alessia Marcuzzi: “Fammi fare L’Isola dei Famosi” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi riceve un appello da Antonella Elia del Grande Fratello Vip: “Voglio rifare L’Isola” Antonella Elia, in questi primi giorni passati nella casa del GF Vip, ha dimostrato sicuramente tutta la sua schiettezza e genuinità. La donna, infatti, ha parlato senza freni delle sue esperienze negli altri reality show come Pechino Express, svelando anche qualche retroscena di troppo. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore la Elia ha anche parlato con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip delle sue due esperienze come naufraga dell’Isola dei Famosi. Come tutti sapranno la showgirl ha partecipato sia alla seconda che alla nona edizione del reality adventure. E proprio quest’ultima edizione è riuscita anche a vincerla. Tuttavia tutto ciò pare non bastarle. Difatti quest’ultima ha dichiarato che vorrebbe partecipare anche una terza ... Leggi la notizia su lanostratv

trash_italiano : Antonella Elia in 2 giorni: - attacco a Pechino Express - attacco a Fedez e Chiara - attacco a Milly Carlucci - at… - GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… -