Antonella Clerici, con una foto di Maelle svela la nuova vita di Natalia Estrada (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un giro a cavallo per Maelle, figlia quasi 11enne di Antonella Clerici, diventa uno spiraglio aperto sulla vita attuale di un personaggio che imperversava nella tv nostrana degli anni Novanta: Natalia Estrada. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha infatti pubblicato uno scatto in cui la figlia a cavallo in un ranch ad Arquata Scrivia (in Piemonte) ha una insegnante d’eccezione: Natalia Estrada. View this post on Instagram Grazie #NataliaEstrada che bella giornata passata insieme #cavalli @buckaroodrew #Maelle @team wow show jumping @vittorio garrone A post shared by Antonella Clerici (@antoClerici) on Jan 9, 2020 at 12:37pm PST Che fine ha fatto Natalia Estrada Non era propriamente un segreto il motivo per cui l’ex showgirl ed ex moglie di Giorgio Mastrota si fosse allontanata dal mondo dello spettacolo. Alla sua passione ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

