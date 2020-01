Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate 20-26 gennaio 2020: Christoph Investito! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2020: Christoph scopre che Annabelle non è sua figlia. Finisce sotto un’auto Anticipazioni Tempesta d’amore: Christoph scopre tutti gli intrighi di Annabelle e viene investito da un’auto! Valentina e la Sullivan sono le principali sospettate. Lucy e Paul litigano, mentre Alfons ed Hildegard sono ai ferri corti! Henry e Jessica si avvicinano sempre più, mentre la dark lady si oppone ad un delicato intervento che potrebbe salvare la vita a suo padre… Grandi svolte assicurano i nuovi appuntamenti di Sturm der Liebe. Ad investire Christoph Saalfeld è stata Valentina oppure Annabelle? E’ questo il terribile interrogativo che ci terrà sulle spine per diversi episodi. Le Anticipazioni Tempesta d’amore, quelle inerenti la Trama delle Puntate in onda da lunedì 20 gennaio a ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

