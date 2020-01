Anticipazioni La guerra è finita, seconda puntata: parla Isabella Ragonese (Di lunedì 13 gennaio 2020) La guerra è finita, parla Isabella Ragonese: “E’ una storia piena di dolore” Debutta stasera su Rai1 la fiction La guerra è finita con Michele Riondino e Isabella Ragonese. La miniserie in quattro puntate parla della rinascita di un gruppo di ragazzi sopravvissuti ai campi di concentramento e rimasti senza famiglia. Davide, interpretato da Michele Riondino, e Giulia (Isabella Ragonese) li aiuteranno a ritrovare la voglia di sorridere, amare, giocare e studiare. Isabella Ragonese, in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv ha dichiarato: “Quando mi hanno fatto leggere il copione me ne sono innamorata subito. E’ una storia piena di dolore perché racconta gli orrori della deportazione e dei campi di concentramento. E le lacrime che i telespettatori vedranno da casa non sono lacrime di scena…”. La guerra è finita è stata girata tra ... Leggi la notizia su lanostratv

