Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 13 Gennaio | ecco cosa accadrà

Una nuova puntata de "Il Segreto" andrà in onda oggi, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di lunedì 13 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Maria continua a sottoporsi al trattamento di Dori Vilches ma l'infermiera è sempre più dura con la ragazza. La Castaneda non dorme sonni tranquilli a causa dell'oscura sensazione sulla cattiva infermiera. Tormentato dalle insinuazioni di Francisca, Prudencio decide di affrontare Lola, per capire in che rapporti siano le donne. La Montenegro gli ha infatti rivelato non solo che la donna di cui si è innamorato è in combutta con lei, ma che è anche un'assassina! Anticipazioni Il Segreto di oggi lunedì 13 Gennaio: Dopo il pericoloso scontro in cui Fraile ha perso la vita, gli indizi trovati sulla scena danno lui come responsabile di tutti gli ...

