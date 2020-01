Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 20-26 gennaio 2020: Hope Prende in Braccio Phoebe, Sua Figlia! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2020: Hope conosce Phoebe. Nessuno sa che è sua figlia. Brooke preoccupata… Anticipazioni Beautiful: Steffy adotta definitivamente Phoebe, mentre Reese consegna i soldi allo strozzino e parte. Zoe è salva. Ridge e Brooke vengono a conoscenza dell’adozione, mentre Hope coccola Phoebe che in realtà è Beth, sua figlia! Riparte, puntualissimo come non mai, il nostro consueto appuntamento con la longeva soap d’oltreoceano, pronto a garantirci tantissimi colpi di scena. Le Anticipazioni Beautiful, inerenti la Trama delle Puntate in onda da lunedì 20 gennaio a domenica 26 gennaio 2020 annunciano interessanti novità riguardo al prosieguo della stagione attualmente in corso! Sappiamo che Taylor darà il resto della somma richiesta da Reese per formalizzare ed ufficializzare l’adozione della piccola ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

