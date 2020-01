Anticiclone ancora presente sulla Penisola, possibili cambiamenti dalla prossima settimana (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma - Anticiclone ancora protagonista: Nel corso della nuova settimana la circolazione su scala europea non offrirà grandi spunti di cambiamento, questo almeno fino a giovedì-venerdì. L'alta pressione sarà ancora la caratteristica dominante sull'Italia con tutte le conseguenze che comporterà, in primis le inversioni termiche e le nebbie fredde in Val padana, poi anche qualche annuvolamento basso sempre al Nord soprattutto in Liguria ma localmente anche al Centro. Un primo strappo nella matrice anticiclonica potrebbe verificarsi nell'arco del weekend con qualche avvisaglia già da venerdì 17, di cosa si tratterebbe? Sostanzialmente di un impulso nord atlantico più meridiano che riuscirebbe ad affondare tra la Spagna e la Francia mettendo in campo sul bacino centro occidentale del Mediterraneo una bassa pressione. Questo minimo ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

CorriereQ : Meteo 7 Giorni: ANTICICLONE e INVERNO ancora lontano, ma novità in vista - virgilio_it : ???? #Notizie #Curiosità #Meteo???? Ancora nebbia e smog sull'Italia! #nebbia #smog #inverno #anticiclone #meteoitalia… - SebaCarpentari : RT @MeteoSvizzera: A lungo termine primi segnali di un possibile cedimento dell' #anticiclone, ma l'uscita definitiva è ancora difficile da… -