Angelica Sepe in lacrime per la figlia e La prova del cuoco diventa C’è pasta per te (Foto) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo avere preparato la sua frittata nelle cucine de La prova del cuoco oggi Angelica Sepe ha voluto fare gli auguri di buon compleanno a sua figlia Serena, la sua secondogenita (foto). Ha lasciato però intendere che forse non è semplice il momento che sta vivendo sua figlia. “Oggi mia figlia Serena compie 31 anni, 31 anni fa il 13 gennaio io diventavo mamma per la seconda volta” e scoppia in lacrime la Sepe abbracciando Elisa Isoardi con un misto di gioia e dolore. “Io so che tua figlia ultimamente non è più tanto qui con noi perché ha degli altri impegni e altro e tu la vorresti vicina” commenta la conduttrice del programma spingendo la simpaticissima cuoca a dire qualcosa a sua figlia: “Serena mamma ti augura che tu possa essere sempre libera nei tuoi pensieri e nelle tue scelte. La libertà figlia mia, la libertà e l’amore sempre. Ti vuole tanto bene la tua mamma, tanto” ed è ancora ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

AngelicaSepe : Ore 13.30 oltre a al gran Ragù,alle Fettuccine fatte a mano...la pizza Napul'e' con il cornicione ripieno di ricott… - RistoriAmo : RT @MENUETTOit: #Food e #Music: Pane, musica e “Napul'è” è la cucina della cantachef di Raiuno Angelica Sepe - MENUETTOit : #Food e #Music: Pane, musica e “Napul'è” è la cucina della cantachef di Raiuno Angelica Sepe -