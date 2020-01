Andrea Vianello, in "Ogni parola che sapevo" il suo viaggio dall'ictus al ritorno alla vita (Di martedì 14 gennaio 2020) C'è un percorso personale, tortuoso quasi inesplicabile e allo stesso tempo speciale che contraddistingue i momenti del dolore, i passi di una malattia, che parte da un evento scatenante e che poi prosegue nei lunghi momenti, si ho scritto momenti, della convalescenza. Le luci che si riaccendono, dopo un buio inaspettato, perchè accompagnato dal sole e dalla luce del giorno, anche se tutto ciò è invisibile.L'attimo in cui riacquisti quei raggi, momento bello, ma allo stesso tempo coincide con il primo step di un percorso di convalescenza durissimo, lunghissimo, che in alcuni attimi ti fa rimpiangere il buio della notte di qualche tempo prima. La convalescenza, il percorso di guarigione e di riacquisto della tua vita sono accompagnati dagli sguardi di chi ti è vicino, di chi ti ama, ma anche dei tuoi "colleghi" di malattia.Andrea Vianello, in "Ogni parola che ... Leggi la notizia su blogo

HuffPostItalia : Andrea Vianello: 'Ho avuto un ictus che mi ha tolto la parola. Questo libro è stata la mia terapia' - Corriere : Andrea Vianello: «Un ictus mi ha tolto la parola» - Pardipall : RT @andreavianel: In libreria dal 21 gennaio. Per prenotarlo -