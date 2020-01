Andrea Vianello: “Ho avuto un ictus, non riuscivo a dire neanche il nome dei miei figli” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Andrea Vianello, ex direttore di Rai3, dopo l'improvviso allontanamento dalla tv, verificatosi lo scorso anno, torna a parlare dei motivi che l'hanno portato a lasciare la sua trasmissione, Rabona. Con un post su Twitter rivela di aver avuto un ictus, dopo il quale non riusciva nemmeno a parlare, da questa terribile esperienza è nato il libro "Ogni parola che sapevo". Leggi la notizia su fanpage

