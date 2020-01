Andrea Damante, pubblicate le foto insieme alla sua nuova ragazza – ecco chi è (Di lunedì 13 gennaio 2020) Andrea Damante ha deciso di ufficializzare le voci che circolavano da qualche tempo sulla sua possibile nuova relazione. Pochi minuti fa sulla sua pagina Instagram ha pubblicato due scatti che lo vedono protagonista con colei che parrebbe avergli rubato il cuore. Dopo la fine della relazione con la nota influencer Giulia De Lellis, l’ex tronista non ha mai pubblicato le sue conquiste sui suoi canali social. La moretta dal fisico mozzafiato si chiama Claudia Margherita Coppola, classe 1998. I piccioncini erano già stati paparazzati i primi di dicembre, mentre cenavano a lume di candela in un noto locale di Milano dopo essere stati ad un concerto. Finora però, a parte un breve filmato che li ritraeva insieme mentre andavano a trascorrere le vacanze in montagna, i due non avevano né confermato né smentito i gossip. Questa scelta di Andrea Damante di condividere il suo profilo, ... Leggi la notizia su trendit

