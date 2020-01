Andrea Damante esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata Claudia Coppola

Andrea Damante felice con Claudia alle Bahamas : basta nascondersi : Già qualche settimana fa, Andrea Damante era stato pizzicato in compagnia di una nuova ragazza. Lei è Claudia Coppola, una modella, che era stata fotografata per l’appunto con il Dama. Nelle foto pubblicate da Chi, Andrea e la ragazza si baciavano in un locale di Milano. Andrea Damante adesso sembra finalmente pronto a viversi la sua nuova storia d’amore proprio con Claudia. Dopo le continue polemiche e la storia delle corna con ...

Giulia De Lellis provocatoria | Risposta incandescente a Andrea Damante : Giulia De Lellis pubblica un post in cui, ancora una volta provocatoria, avrebbe puntato il dito contro Andrea Damante? Ecco cosa sta succedendo. Giulia De Lellis è tornata Milano per i suoi impegni lavorativi nel mondo della moda ma, nel suo profilo Instagram, ecco che arriva un messaggio che sembra essere una Risposta incandescente alle […] L'articolo Giulia De Lellis provocatoria | Risposta incandescente a Andrea Damante proviene da ...

Andrea Damante e Asia Nuccetelli insieme : l’incubo della De Lellis : Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, la figlia di Antonella Mosetti aveva mostrato una certa vicinanza e affinità nei confronti del famoso ex tronista di Uomini e Donne. Difficile resistere al suo fascino e all’animo dolce. Eppure lei ha sempre assicurato fosse solo un caro amico, senza mai nascondere la complicità che li univa e l’affetto con cui Damante si premurava di lei. La loro sintonia aveva fatto ...

Andrea Damante di nuovo insieme a Asia Nuccetelli | L’incubo di Giulia De Lellis : Andrea Damante di nuovo insieme a Asia Nuccetelli, in pochissimo tempo si torna nel 2016… ma Giulia De Lellis non c’è, perché? I concorrenti del Grande Fratello Vip, appartenenti alle edizioni passate, si sono riuniti in attesa della prima puntata della quarta edizione. Pamela Prati ha pubblicato una foto che la ritrae insieme ad alcuni […] L'articolo Andrea Damante di nuovo insieme a Asia Nuccetelli | L’incubo di Giulia ...

Andrea Damante nei guai a Miami | La fidanzata fermata dalla polizia | Video : Andrea Damante finisce nei guai a Miami? La fidanzata è stata fermata alla polizia in aeroporto ma lui filma tutto con il suo telefono cellulare. In questi mesi l’attenzione mediatica resta concentrata su Andrea Damante e la nuova vita dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis. Entrambi gli ex di Uomini e Donne […] L'articolo Andrea Damante nei guai a Miami | La fidanzata fermata dalla polizia | Video proviene da ...

Sara Croce è la nuova Bonas di Avanti un altro dopo il flirt con Andrea Damante : C’è una nuova Bonas in città. Lunedì 6 gennaio su Canale 5 è partita la nona stagione di Avanti un altro! il preserale più bizzarro della tv condotto da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Nel cast della trasmissione tra le new entry anche Sara Croce nel ruolo di Bonas. Sara sucede a Laura Cremaschi, che nella nuova edizione del programma ricopre il ruolo di ‘Regina del web’. La Croce nel curriculum ha anche una ...