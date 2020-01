Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020: programma, orario e tv (Di lunedì 13 gennaio 2020) Anadolu Efes-Olimpia Milano, sfida valevole per il diciannovesimo turno di Eurolega, è in programma martedì 14 Gennaio alle ore 18.30. La squadra di Messina affronta la capolista, la formazione che insieme al Real Madrid sta guidando la classifica. E’ una Milano che sta bene e che arriva dalla bella vittoria con il Panathinaikos e che non ha nulla da perdere in quel di Istanbul. Servirà una grande impresa contro questo Efes, che è stato capace di vincere anche in casa del Barcellona, trascinato dal solito Shane Larkin, già grande protagonista all’andata al Forum. Anadolu Efes-Olimpia Milano, sfida valevole per la diciannovesima giornata dell’Eurolega 2019/2020, si giocherà martedì 14 Gennaio alle ore 18.30. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport. programma ORARI TV Anadolu ... Leggi la notizia su oasport

