Amici 19: Maria De Filippi ha già deciso i nuovi coach del Serale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Amici 19: per il ruolo di coach al Serale Maria De Filippi punterebbe su due vecchie conoscenze Se la striscia giornaliera è da poco ricominciata, il Serale di Amici 19 diventa un argomento caldo. Come i fan del popolare talent ben sapranno, la fase finale è abitualmente florida di sorprese e novità. Un anno fa Maria De Filippi pensò in grande e chiamò in veste di coach Ricky Martin, insieme al tenore Vittorio Grigolo. Per questa edizione la pop star latina sarà presente oppure ci saranno ulteriori modifiche? Una star di fama internazionale veniva dato per asso nella manica, il colpo grosso, in grado di sbaragliare Ballando con le Stelle. Da tivù commerciale, ovviamente vincere la guerra degli ascolti è fondamentale. Chiamare il cantante di Vente Pa Ca poteva attirare un pubblico più ampio, compresi i semplici curiosi, abituati a seguire lo show danzereccio di Rai Uno. Beh, gli sforzi ... Leggi la notizia su kontrokultura

