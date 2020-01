American Horror Story, Sarah Paulson torna per la decima stagione (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’attrice Sarah Paulson tornerà ufficialmente a far parte del cast della serie American Horror Story diretta da Ryan Murphy, giunta alla decima stagione. American Horror Story 10, il ritorno di Sarah Paulson Il graditissimo ritorno nella nota serie tv Horror American Horror Story, in occasione della decima stagione, è quello di Sarah Paulson che tornerà ad … L'articolo American Horror Story, Sarah Paulson torna per la decima stagione proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

