Ambiente: ‘Lago’ di rifiuti scoperto dai pompieri nel Casertano (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un vero e proprio ‘lago’ di rifiuti è stato scoperto dai vigili del fuoco a San Felice a Cancello, nel Casertano, all’interno di una cava dismessa da anni. Sacchetti, tanta plastica, ingombranti come elettrodomestici, carcasse d’auto, galleggiano sulla superficie, segno che il bacino e’ stato usato come sversatoio abusivo; sul fondale melmoso che arriva fino a quattro metri di profondità, dove la visibilità è nulla, i sub dei vigili stanno usando delle telecamere. Il laghetto e’ situato circa dieci metri in basso rispetto alla superficie della cava. L’operazione e’ stata ordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha iniziato ad indagare, delegando la Polizia Metropolitana di Napoli, in seguito ad una denuncia.L'articolo Ambiente: ‘Lago’ di rifiuti scoperto dai pompieri nel Casertano sembra essere ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

caterinaberardi : #MONTEFIASCONE - Ottima risposta della #cittadinanza alla manifestazione 'RipuliAMO il lago d'inverno'. Presenti mo… - santofabiano : ... a proposito di libero mercato e di fonti pubbliche - VincePerfetto : RT @puntomagazine: #Pozzuoli, smantellata tettoia in #amianto sul lago d’Averno #ambiente -