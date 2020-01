Amadeus, Soliti Ignoti: cancellate due puntate. Cambia il palinsesto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Soliti Ignoti, Amadeus si ferma per due giorni: Rai1 fa una modifica alla programmazione dell’access prime time Cambio di programma domani e dopodomani, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio 2020, nella fascia oraria dell’access prime time di Rai1, ossia la striscia che precede la prima serata: a causa di un cambio di programmazione Soliti Ignoti di Amadeus non andrà in onda, dunque il conduttore del prossimo Festival di Sanremo questa settimana sarà in video due sere in meno rispetto al solito. Dopo l’appuntamento di Soliti Ignoti-Il ritorno di oggi, lunedì 13 gennaio, Amadeus tornerà a far compagnia dopo cena ai telespettatori della rete ammiraglia Rai solo a partire da giovedì, quando farà da traino alla seconda puntata della nuova stagione di Don Matteo, come sempre a partire dalle 20.35. Amadeus, saltano due puntate di Soliti Ignoti: Rai1 trasmette la partita della ... Leggi la notizia su lanostratv

EnricoNigiotti : La befana vien di notte ed io vó da Amadeus.. A stasera, “Soliti Ignoti” su @RaiUno dalle 20.30! #Sanremo2020 - Alemartorel : @BarbieXanax Amadeus che ti invita ai soliti ignoti per farti fare pubblicità e usa nino per la prova finale in cui… - scatmancro : Amadeus,mi raccomando,ti ricordo che devi condurre #Sanremo2020,non stai conducendo i soliti ignoti... Mi raccomand… -