Alta gioielleria, 61 marchi campani sul palcoscenico internazionale di Vicenzaoro January (dal 17 al 22) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono sessantuno (provenienti da Napoli, Marcianise e Torre del Greco) le aziende campane che partecipano a Vicenzaoro January 2020 (Voj) – The Jewellery Boutique Show, il Salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria di Italian Exhibition Group Spa (Ieg) che dal 17 al 22 gennaio apre il calendario delle manifestazioni del settore, accogliendo aziende, buyer, giornalisti, opinion leader e trend setter da tutto il mondo in fiera a Vicenza per presentare in anteprima le nuove collezioni e le tendenze del settore. CI saranno 1500 aziende e buyers provenienti da oltre 120 paesi. La fiera si svolge in contemporanea con T.Gold, esposizione internazionale di Ieg dedicata ai macchinari e alle tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello: si sviluppa su 4.000 mq e ospita più di 170 tra le maggiori realtà “in grado di proporre – si ... Leggi la notizia su ildenaro

A Palazzo Reale Van Cleef & Arpels dialoga con Italo Calvino. Si inaugura domani la mostra della maison parigina “Il Tempo - la Natura - l’Amore” - 400 pezzi iconografici d’ Alta gioielleria : Più bella del tesoro della Corona di qualsiasi regina. “Van Cleef & Arpels : il Tempo , la Natura , l’Amore” , in mostra a Palazzo Reale a Milano dal 30 novembre 2019 al 23 febbraio 2020, presenta, per la prima volta in Italia, l’universo della maison di Alta gioielleria attraverso 400 gioielli, orologi e oggetti preziosi realizzati fin dalla sua fondazione nel 1906. La mostra si articola intorno a tre concetti: il Tempo , la Natura e l’Amore, ...

