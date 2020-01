Allerta Meteo, mostruoso ciclone bomba sull’Europa occidentale: raffiche fino a 200km/h e onde di 15 metri, allarme rosso in Irlanda [MAPPE] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Allerta Meteo – Il Nord Atlantico non vuole fermarsi e continua a sviluppare intensi cicloni e potenti tempeste di vento. Un’altra violenta tempesta di vento, infatti, è attesa in queste ore su Irlanda e Scozia, con venti estremamente forti. Grandi onde fino a 15 metri di altezza si infrangeranno sulle coste occidentali dell’Irlanda e della Scozia. C’è il rischio di inondazioni costiere a causa della combinazione di alta marea e storm surge lungo le coste dell’Irlanda occidentale. Il ciclone extra-tropicale Brendan si è intensificato rapidamente, creando un’impressionante presentazione satellitare (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Questi sistemi sono noti come “cicloni bomba”. Il fronte può essere associato anche con il fenomeno della sting jet, ossia un flusso di breve durata di forti venti che possono superare i 160km/h in superficie. Il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

