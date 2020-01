Allarme meningite | vaccinazioni di gruppo al Nord dopo due decessi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Scatta l’Allarme meningite in Lombardia nello specifico dopo cinque casi di malattia, due dei quali letali. Gli enti sanitari invitano alla tranquillità. Scoppia la psicosi legata all’Allarme meningite. In tanti hanno deciso di farsi vaccinare per scongiurare qualsiasi brutta evenienza legata alla malattia, che ha fatto alcune vittime in diverse zone d’Italia negli ultimi mesi. … L'articolo Allarme meningite vaccinazioni di gruppo al Nord dopo due decessi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

RobertoBurioni : Quando ci si scontra con la realtà le balle mortali dei novax appaiono in tutta la pericolosità e la loro arroganza… - arianna20032000 : RT @Loretta88197243: IMPORTANTE VACCINARSI??????Allarme meningite, perché è importante vaccinarsi contro la malattia da meningococco https://t… - Loretta88197243 : IMPORTANTE VACCINARSI??????Allarme meningite, perché è importante vaccinarsi contro la malattia da meningococco… -