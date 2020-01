Alex Karev assente nelle foto di Grey’s Anatomy 16×10, che ne sarà del neonato rapito da Jo? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo che Justin Chambers ha annunciato di aver lasciato la serie, l'ipotesi che il personaggio di Alex Karev non appaia in altri episodi di questa stagione sembra confermata dalle tante foto promozionali di Grey's Anatomy 16x10. Il primo episodio del nuovo anno, in onda il 23 gennaio su ABC (in Italia a febbraio su FoxLife), sarà un crossover con Station 19 e andrà in onda dopo il primo episodio della terza stagione dello spin-off. Le foto promozionali della première di metà stagione Grey's Anatomy 16x10 diffuse da ABC mostrano molti dei personaggi della serie in ospedale, ma nessuna immagine di Alex Karev. C'è da dire che tutte le immagini dell'episodio sono ambientate al Grey Sloan Memorial Hospital, dunque l'assenza di Karev potrebbe essere dovuta al fatto che ora è primario di un altro ospedale, il decadente Pac-North. E che in genere le foto promozionali non coprono tutte le ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : #AlexKarev assente nelle foto di #GreysAnatomy 16x10, che ne sarà del neonato rapito da Jo? #GreysAnatomy16x10… - giorgialct : RT @Daninseries: Il 2020 è iniziato da dieci giorni e: - Trump bombarda cose - Harry e Meghan divorziano dalla famiglia reale - Non vedremo… - whatiisiit : In che senso Alex Karev lascia grays anatomy ma allora il mondo sta andando a rotoli -