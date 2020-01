Alessia Marcuzzi atomica in versione Baywatch: fantastico lato b in primo piano [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi, tra una puntata e l’altra de “Le Iene”, pubblica FOTO bollenti di vacanze passate. Sembra una delle bagnine di Baywatch, il telefilm che ha segnato gli anni 90. In realtà era alle Maldive, un luogo così caldo che l’unico modo per abbassare la temperatura era lanciarsi in acqua di corsa. Sembra una ragazzina! Alessia è sempre in perfetta forma, gambe infinite che fanno impazzire il web, lato b sodo e formoso, un corpo da favola, nonostante l’età. 47 anni e non sentirli, è davvero un sex symbol e sa di esserlo. Infatti, pubblica continuamente scatti delle parti più sensuali del suo corpo. In televisione, mentre co-conduce “Le Iene” al fianco di Nicola Savino, sembra sempre una ragazzina, gonne cortissime, tacchi alti e balletti provocanti. 56mila mi piace e una marea di commenti per questo scatto alle Maldive, ... Leggi la notizia su velvetgossip

modamadeinitaly : Saldi 2020 dal blog di Alessia Marcuzzi - Romano62188806 : RT @telegnocca: buonanotte con la divina Alessia Marcuzzi ?????????? - BotElenoire : Alessia marcuzzi sempre splendida ,il meraviglioso viso di un levriero afgano.elenoire ferruzzi -