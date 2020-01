Alessandro Santagati, chi è lo scacchista de La pupa e il Secchione in coppia con Martina De Maria (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ha 33 anni, è di Catania e il suo sogno è diventare il più abile scacchista della sua generazione. Per ora sembra essere sulla strada giusta: il sito della federazione scacchisti FIDE lo definisce come uno tra i sessanta giocatori più talentuosi d'Italia. Arrivato al programma, Santagati ha incontrato alcune difficoltà, il suo approccio con la pupa Martina De Maria non è stato dei migliori, ma per farsi perdonare lui le ha portato la colazione a letto. Leggi la notizia su tv.fanpage

