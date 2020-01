Albanova, dramma sui binari: uomo si suicida facendosi travolgere da un treno (Di lunedì 13 gennaio 2020) Cronaca di Caserta: un 39enne si è suicidato facendosi travolgere da un treno in corsa sui binari della stazione di Albanova. Tragedia ieri mattina, domenica 12 gennaio, sui binari della stazione di Albanova, dove intorno alle 11 un uomo di 39 anni è stato travolto e ucciso da un treno in corsa sulla linea Roma-Napoli. … L'articolo Albanova, dramma sui binari: uomo si suicida facendosi travolgere da un treno proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

